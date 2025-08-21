Россияне устроили во Львове настоящий ад: власти сообщили о последствиях удара

В ночь с 20 на 21 августа Львов получил ракетный и дроновый удар со стороны российских войск. По предварительным данным, в результате атаки пострадали. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый на своем телеграмм-канале.

Фото: 24 Канал

"Ночь во Львове была очень громкой. Враг применил одновременную атаку дронами "Шахед" и ракетами. Снова пострадала улица Елены Степановны, как и месяц назад. Предварительно пострадавшие", — рассказал мэр.

В результате взрывов повреждены крыши и окна многих домов. По словам Садового, все службы службы оперативно работают на местах событий.

"Есть информация о пожарах в других частях города, их проверяют. В то же время готовим комиссию по чрезвычайным ситуациям", — добавил он.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что из-за комбинированных ударов БПЛА и крылатых ракет в городе погиб один человек, двое получили ранения.

"Десяти жилых домов получили повреждения. На местах работают все соответствующие службы", — отметил Козицкий.

Стоит добавить, что в ночь на четверг российские войска атаковали несколько украинских городов с помощью дронов и ракет. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Воздушные силы сообщали о применении врагом БПЛА "Шахед" и ракет "Кинжал", "Калибр" и Х-101, при этом большинство целей было направлено на западные регионы.

В частности, удар получил город Мукачево в Закарпатской области, где попали в одно из предприятий, повлекшие пожар. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях и плотно закрывать окна. В результате атаки пострадали 12 человек.

Кроме того, был обстрелян Луцк, однако, по словам мэра Игоря Полищука, там жертв и пострадавших нет.

