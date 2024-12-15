Россияне устроили самое большое наступление на Северск со времен вторжения: чем все завершилось

В субботу, 14 декабря, российские оккупационные войска атаковали по трем направлениям Северское выступление механизированными боевыми группами. Как сообщает журналист Юрий Бутусов, речь идет о более чем 400 солдатах-штурмовиках, до 30 единиц бронетехники, 13 багги, 60 мотоциклах. Они при плотной поддержке артиллерии и дронов атаковали позиции украинских войск к северу, востоку и югу от Северска.

Северск

"Это один из самых больших и лучше всего организованных штурмов Северска с начала боев за город в 2022-м году", — сообщил Бутусов.

Российское командование, по словам пленных, поставило задачу прорваться через передовые украинские позиции и закрепиться на расстоянии до 2-3 км в глубине, чтобы отрезать украинские передовые подразделения, вбить клинья и разрушить сплошной фронт обороны.

При этом Бутусов подчеркнул, что наступление было тщательно подготовлено. По его словам, россияне уделили внимание взаимодействию своих штурмовых подразделений, связи, прикрытию войск средствами РЭБ, массированному применению своих дронов. Враг действовал одновременно, чтобы рассредоточить огонь украинской артиллерии под Северском.

"Битва была очень тяжелой по своему характеру, поскольку россияне действовали очень целенаправленно и не обращали внимания на потери. Российские штурмовые отряды были вовремя подмечены и начали терять людей и технику еще на подходах. Тем не менее, российским штурмовым отрядам удалось вклиниться в украинские боевые порядки в районе четырех наших позиций, враг сумел развернуться и взорвать десант", — рассказывает Бутусов.

Однако по его словам, украинская пехота уверенно приняла ближний бой, связала российских штурмовиков огнем, огневые средства и дроны рассеяли врага. Прорыв был закрыт, прорвавшиеся в глубину штурмовики понесли тяжелые потери, подчеркнул Бутусов.

По его информации, феноменальные результаты в бою показал батальон К-2 54-й бригады, которым сейчас командует "Оскар".

"Интересно, что российские пропагандистские каналы заявили об успехе своего наступления и что они якобы прорвались на 2 км в глубину украинских позиций. Это очередная ложь россиян", – подчеркнул Бутусов.

Он добавил, что разгром российской атаки на Северск — подвиг воинов 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й десантно-штурмовой ВСУ и 4-й бригады НГУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 14 декабря украинские военные также отразили масштабное наступление северных корейцев.



