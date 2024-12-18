Россияне устроили на Курщине настоящий ад: в ВСУ раскрыли правду о боях

Ситуация на Курском направлении остается очень напряженной. По информации военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, российские войска активно перекидывают резервы с других участков фронта, в том числе Покровского и Запорожья, чтобы достичь стратегической цели – вытеснить украинские силы до 20 января. В частности, об этом он сказал в эфире 24 канала.

Бои в Курской области

По данным Генштаба, только 14 декабря было зафиксировано более 292 боевых столкновений, из них 57 – на Курском направлении. Сазонов отмечает, что таких масштабных боев не было за все время полномасштабной войны.

Как отметил Сазонов, кремлевский диктатор Владимира Путин поставил задачу любой ценой выбить ВСУ из Курской области. Для этого россияне взыскали максимальные ресурсы и не жалеют ни людей, ни техники. По словам военного, иногда кажется, что соотношение по личному составу 1:5 или даже 1:10 в пользу врага.

При этом военный добавляет, что оккупанты перебросили войска даже по приоритетным направлениям. В частности, 76 десантно-штурмовая дивизия, ранее действовавшая в Запорожье и Херсонской области, теперь сконцентрирована на Курщине. Это подразделение, которое должно было стать ударной силой для наступления на Запорожском направлении, уже более трех недель остается на северном фронте.

Как говорит Сазонов, последние недели на Курском направлении превратились в настоящий ад. Россияне делают все возможное, чтобы выбить ВСУ с позиций.

Тем не менее, украинские силы продолжают держать оборону. По словам военнослужащего, ситуация постепенно стабилизируется благодаря ударным операциям ВСУ по вражеским складам.

Он также отметил, что тяжелые бои на Курщине заставляют окупантов сосредоточивать там самые боеспособные подразделения, оставляя другие направления менее укрепленными.

"Если бы на Курщине не было таких ожесточенных боев, все морпехи и десантники были бы в Донецкой, Запорожье и Харьковской области. Бросают все, что могут. Втянули их всех сюда. Очень тяжело, но держимся", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что северные корейцы снова пошли в наступление в Курской области.



