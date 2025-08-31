Россияне устроили масштабную перестрелку между собой: раненые и погибшие

На левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями российской армии. По данным партизанского движения "Атеш", перестрелка привела к значительным потерям среди оккупантов. Во время нее погиб 21 российский военный, еще 17 получили ранения.

Произошла перестрелка между русскими военными. Фото из открытых источников

По информации "Атеш" инцидент произошел 19 августа. Бой начался после того, как военные 24-го мотострелкового полка открыли огонь по позициям 127-й разведывательной бригады. Последние восприняли обстрел как атаку украинской ДРГ и подняли резервное подразделение по тревоге.

В результате недоразумения между российскими военными разгорелся хаотический стрелковый бой. По подсчетам "Атеш", результатом столкновения стал 21 ликвидированный оккупант и 17 раненых.

Официального подтверждения от российской стороны нет, но сообщения партизан согласовываются с данными о росте напряженности в армии РФ. После перестрелки командование оккупационных войск усилило проверку личного состава и контроль в частях.

"Атмосфера внутри оккупационных частей стала еще напряженнее: растет недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов", — сообщает партизанское движение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по информации "Атеш", большие потери загнали 108 полк РФ в критическую ситуацию. В этом десантно-штурмовом полку РФ растет количество самоубийств и случаев бегства с позиций.

Также "Комментарии" писали, что в движении "Атеш" сообщили, как российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать ВСУ на Херсонском направлении.