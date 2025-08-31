logo

Россияне устроили масштабную перестрелку между собой: раненые и погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне устроили масштабную перестрелку между собой: раненые и погибшие

На Херсонщины произошел конфликт между российскими подразделениями, где погиб 21 военный, еще 17 ранены.

31 августа 2025, 08:40
Автор:
avatar

Slava Kot

На левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями российской армии. По данным партизанского движения "Атеш", перестрелка привела к значительным потерям среди оккупантов. Во время нее погиб 21 российский военный, еще 17 получили ранения.

Россияне устроили масштабную перестрелку между собой: раненые и погибшие

Произошла перестрелка между русскими военными. Фото из открытых источников

По информации "Атеш" инцидент произошел 19 августа. Бой начался после того, как военные 24-го мотострелкового полка открыли огонь по позициям 127-й разведывательной бригады. Последние восприняли обстрел как атаку украинской ДРГ и подняли резервное подразделение по тревоге.

В результате недоразумения между российскими военными разгорелся хаотический стрелковый бой. По подсчетам "Атеш", результатом столкновения стал 21 ликвидированный оккупант и 17 раненых.

Официального подтверждения от российской стороны нет, но сообщения партизан согласовываются с данными о росте напряженности в армии РФ. После перестрелки командование оккупационных войск усилило проверку личного состава и контроль в частях.

"Атмосфера внутри оккупационных частей стала еще напряженнее: растет недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов", — сообщает партизанское движение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по информации "Атеш", большие потери загнали 108 полк РФ в критическую ситуацию. В этом десантно-штурмовом полку РФ растет количество самоубийств и случаев бегства с позиций.

Также "Комментарии" писали, что в движении "Атеш" сообщили, как российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать ВСУ на Херсонском направлении.



Источник: https://t.me/atesh_ua/7818
