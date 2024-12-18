В Харьковской области российские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в украинскую военную форму, чтобы проникнуть в тыл ВСУ, рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Враг прибегает к провокациям. Фото из открытых источников

"Диверсионно-разведывательные группы противника в рамках программы "Маскарад" переодеваются в украинскую форму и пытаются просачиваться через наши боевые порядки. Большинство таких групп Силы обороны обнаруживают и уничтожают", — рассказал Юрий Федоренко.

Он отметил, что украинские спецслужбы умеют работать "четко и качественно".

"Иногда бывает так, что враг думает, что он действует в интересах российских оккупационных войск. На самом же деле он уже действует в интересах Сил обороны, но просто еще не знает об этом", — констатировал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые д*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто рассказал бы о ситуации", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинских военнослужащих вывели из полуокружения, в котором они оказались южнее города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Ребят вывели из "Успеновского кармана". Уже давно было сказано о том, что сделано это, к сожалению, очень поздно", — сообщил военный "Алекс". По словам офицера ВСУ, украинским солдатам приходилось выходить через боевые порядки россиян.