Россияне устраивают коварные провокации: подробности

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Марьян Ощановский
В Харьковской области российские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в украинскую военную форму, чтобы проникнуть в тыл ВСУ, рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко.
Враг прибегает к провокациям. Фото из открытых источников
Он отметил, что украинские спецслужбы умеют работать "четко и качественно".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые д*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто рассказал бы о ситуации", — отметил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинских военнослужащих вывели из полуокружения, в котором они оказались южнее города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Ребят вывели из "Успеновского кармана". Уже давно было сказано о том, что сделано это, к сожалению, очень поздно", — сообщил военный "Алекс". По словам офицера ВСУ, украинским солдатам приходилось выходить через боевые порядки россиян.
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