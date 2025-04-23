Россияне усовершенствуют собственные «шахеды», чтобы убивать еще больше украинцев

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Недилько Ксения
Российская армия продолжает усовершенствовать свои ударные беспилотники, чтобы компенсировать эффективность украинских мобильных подразделений обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).
Фото: коллаж портала "Комментарии"
22 апреля российские военкоры заявили, что 21 апреля российские войска нанесли удар по городу Одесса с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе "Герань-3" (российский аналог иранского "Шахед-238"), которые, как сообщается, имеют максимальную скорость от 500 до 600 километров в час. Один военкор заявил, что беспилотник "Герань-3" может иметь новый компактный турбореактивный двигатель или несколько модифицированную версию предыдущего двигателя.
Другие военкоры утверждали, что во время удара по Одессе беспилотники "Герань-3" летали на большей высоте, чем предыдущие модели, что позволило избежать украинских мобильных подразделений обороны. Россияне утверждали, что российские войска направили несколько беспилотников "Герань" по разным направлениям на одну цель в городе Одесса, и что беспилотники ждали в определенной зоне вблизи цели, пока другие беспилотники проводили дополнительную разведку для корректировки цели. Затем, как сообщается, беспилотники нанесли сосредоточенный удар по цели, поражая одновременно с разных направлений. Украинские источники и немецкое издание BILD аналогично сообщали в конце марта и начале апреля 2025 года, что российские войска перебрасывают беспилотники большой дальности на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести синхронные удары несколькими беспилотниками, чтобы преодолеть украинскую противовоздушную оборону.
Руководитель Украинского центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко 22 апреля заявил, что Россия недавно увеличила производство беспилотников типа Герань и начала использовать тактику роевых ударов во время ударов беспилотников. Ранее ISW сообщал, что россияне начали производство и использование собственных аналогов "Шахед-131" и "Шахед-136" (которые в России называют "Герань-1" и "Герань-2" соответственно) с импортированными иранскими комплектующими и использованием иранских лицензий на производство еще летом 2023, а в начале 2024 начали производство беспилотника "Герань-3".
ISW также недавно собрала отчеты о том, что российские войска начали оснащать беспилотники Shahed концентрированным газом хлорбензилиденмалононитрил (CS) (тип агента по борьбе с массовыми беспорядками [RCA], запрещенного в соответствии с Конвенцией о химическом оружии (CWC), которую подписала Россия), который, вероятно, нанесет ущерб украинским силам или гражданским людям даже после того, как украинские войска собьют беспилотники.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты ночью атаковали "шахедами" Харьков, Полтаву, Одессу и Киевщину.
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