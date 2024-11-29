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Россияне усилили давление на Часов Яр: какая задача стоит перед ВСУ

За Часов Яр происходят жестокие бои

сегодня, 22:44
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Марьян Ощановский

За город Часов Яр в Донецкой области продолжаются жестокие бои, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной".

Россияне усилили давление на Часов Яр: какая задача стоит перед ВСУ

РФ наступает на Часов Яр. Фото из открытых источников

"Бои очень сильные. Россияне наступают с таким давлением, что, понимая всю ситуацию, не хочется отдавать свое. Бои проходят на широком фронте от Калинового до Ступочек. Главная задача – выдержать наплыв россиян на комбинат и оставить контроль над ним. Также важно сохранить контроль над высотками рядом с комбинатом и к югу, а также над трассой на Константиновку", — отметил "Мучной".

Кроме того, военный сообщил, что враг не может добиться успеха в центральной части Торецка, а потому вынужден работать на одном участке, где пытается продавить украинскую оборону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею о размещении войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, и убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.



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Источник: https://t.me/muchnoyairborne/10977
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