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Россияне усиленно готовятся к штурмам в еще одной области

РФ попытается вернуть под свой контроль то, что она потеряла во время украинского контрнаступления в 2023 году.

9 декабря 2024, 23:08
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Лиля Воробьева

Российская армия усиленно готовится к штурмовым операциям в Запорожской области и пытается пробиться к границе Днепропетровской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин во время выступления в эфире Radio NV.

Россияне усиленно готовятся к штурмам в еще одной области

РФ готовится к штурмам в Запорожье (фото из открытых источников)

По словам Волошина, город Запорожье расположен всего в 30 км от линии фронта. Российские войска активно применяют авиационные средства поражения, в частности корректированные авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500, наносящие удары по центру областного центра.

Он подчеркнул, что противник в течение нескольких недель проводит подготовку к масштабным штурмовым действиям. По данным украинской разведки, российские силы активно тренировали штурмовые группы пехоты, включая учения по использованию боевой техники.

"На Времивском направлении враг ежедневно совершает до 25-30 штурмовых действий малыми группами, используя танки и бронированную технику", — отметил спикер. Российская армия использует тактику малых пехотных групп, которая уже применялась в таких точках, как Соледарь, Бахмут, Угледар и Авдеевка.

Волошин подчеркнул, что целью наступления на Времивском направлении является захват юга Донецкой области, в частности поселка Большая Новоселка, и выход на границу Днепропетровской области. Эти действия сопровождаются частичным успехом.

Кроме того, подобная подготовка ведется и на Ореховском направлении. Враг пытается вернуть контроль над территориями, потерянными во время украинского контрнаступления 2023 года, такими как Роботино, а также стремится перерезать логистические пути украинских войск в восточной части Запорожской области.

"На Ореховском направлении уже наблюдается опрокидывание личного состава на передовые позиции, и в скором времени ожидаются активные действия", — добавил Волошин. Аналогичная ситуация фиксируется на Гуляйпольском направлении, где готовится наступление. По данным разведки, на передовые позиции перебрасываются в ста штурмовых групп, подготовленных на Куликовском полигоне.

Он подытожил, что в ближайшее время можно ожидать значительного усиления штурмовых действий российских сил по всем упомянутым направлениям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ подбирается в Покровск и накапливает пехоту.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g0XvyAU_PRA&ab_channel=RadioNV
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