Россияне уничтожили критический энергетический объект в Херсонской области: глава ОВА рассказал детали

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что после длительной атаки по ключевому предприятию россиянам удалось уничтожить энергетический объект. Как следствие в городе анонсированы вынужденные отключения электроэнергии.

Россия атаковала Херсон

Александр Прокудин рассказал, что Россия атаковала энергетический объект, который снабжал жителей Херсона электроэнергией. По его словам, российская армия целилась в объект как из беспилотников, так и с артиллерии.

"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже больше суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки из БпЛА — продолжаются до сих пор", — сообщил Прокудин.

Руководитель Херсонской ОВА рассказал, что утром российской армии удалось уничтожить один из объектов энергетической инфраструктуры.

"Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект", — добавил Прокудин.

Прокудин призвал местных жителей более бережно пользоваться электроэнергией и сообщил, что в ближайшее время в городе могут происходить вынужденные отключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Херсона Россия утром также атаковала и другие города Украины. Полтаву массированно накрыли ударами российские беспилотники, в одном районе Харькова сразу шесть "прилетов", а в Марганце Днепропетровской области армия РФ атаковала дроном автобус и убила 9 человек.

Также "Комментарии" писали, что в Херсоне начальник МВА попал под обстрел. В сети показали видео.