Россияне уничтожили критический энергетический объект в Херсонской области: глава ОВА рассказал детали

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Slava Kot
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что после длительной атаки по ключевому предприятию россиянам удалось уничтожить энергетический объект. Как следствие в городе анонсированы вынужденные отключения электроэнергии.
Россия атаковала Херсон
Александр Прокудин рассказал, что Россия атаковала энергетический объект, который снабжал жителей Херсона электроэнергией. По его словам, российская армия целилась в объект как из беспилотников, так и с артиллерии.
Руководитель Херсонской ОВА рассказал, что утром российской армии удалось уничтожить один из объектов энергетической инфраструктуры.
Прокудин призвал местных жителей более бережно пользоваться электроэнергией и сообщил, что в ближайшее время в городе могут происходить вынужденные отключения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Херсона Россия утром также атаковала и другие города Украины. Полтаву массированно накрыли ударами российские беспилотники, в одном районе Харькова сразу шесть "прилетов", а в Марганце Днепропетровской области армия РФ атаковала дроном автобус и убила 9 человек.
Также "Комментарии" писали, что в Херсоне начальник МВА попал под обстрел. В сети показали видео.
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