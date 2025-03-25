Россияне улучшают логистику на оккупированных территориях: что строят

Сразу три новых моста, один из которых железнодорожный через реку Берестовую, через реку Кальмиус (село Раздольное) и через балку Широкую по автомобильной трассе Донецк-Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки (которую строили как резервную весной 2024 года). Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает портал "Комментарии".

Строительство мостов оккупантами

"Цель – кардинальное улучшение логистики Ростов-Новоазовск-Волноваха (через с. Гранитное) – Донецк для автомобильных путей и медленное, но строительство новой железнодорожной ветки Мариуполь-Ростов. О рисках, целях и тому подобном думаю уже не надо (объяснять – ред.). По сути, это уже разветвление логистики "От Ростова до Ростова" в рамках сухопутного коридора в Крым", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг стягивает резервы с Курахово на Торецкое направление, и пытается продвинуться с флангов. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый в эфире "Утро". LIVE .

Военный рассказал, что ВСУ уже отразили две вражеские попытки механизированных штурмов. Враг штурмует пехотными группами в городской застройке, потому что живой силы враг не жалеет, пробует штурмовать. Часть позиций украинским пехотинцам пришлось оставить — они были полностью разрушены.

Противник хочет обойти город с фланга, потому что в городских боях он не может взять город уже долгое время , добавил Ярый.