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Россияне улучшают логистику на оккупированных территориях: что строят

Три новых моста, один из которых железнодорожный, строят россияне для улучшения логистики

сегодня, 10:51
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Недилько Ксения

Сразу три новых моста, один из которых железнодорожный через реку Берестовую, через реку Кальмиус (село Раздольное) и через балку Широкую по автомобильной трассе Донецк-Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки (которую строили как резервную весной 2024 года). Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает портал "Комментарии".

Россияне улучшают логистику на оккупированных территориях: что строят

Строительство мостов оккупантами

"Цель – кардинальное улучшение логистики Ростов-Новоазовск-Волноваха (через с. Гранитное) – Донецк для автомобильных путей и медленное, но строительство новой железнодорожной ветки Мариуполь-Ростов.

О рисках, целях и тому подобном думаю уже не надо (объяснять – ред.). По сути, это уже разветвление логистики "От Ростова до Ростова" в рамках сухопутного коридора в Крым", – отмечает Андрющенко.

                                                                                                           

Россияне улучшают логистику на оккупированных территориях: что строят - фото 2
Россияне улучшают логистику на оккупированных территориях: что строят - фото 3
Россияне улучшают логистику на оккупированных территориях: что строят - фото 4
Россияне улучшают логистику на оккупированных территориях: что строят - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг стягивает резервы с Курахово на Торецкое направление, и пытается продвинуться с флангов. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый в эфире "Утро". LIVE .

Военный рассказал, что ВСУ уже отразили две вражеские попытки механизированных штурмов. Враг штурмует пехотными группами в городской застройке, потому что живой силы враг не жалеет, пробует штурмовать. Часть позиций украинским пехотинцам пришлось оставить — они были полностью разрушены.

Противник хочет обойти город с фланга, потому что в городских боях он не может взять город уже долгое время , добавил Ярый.



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