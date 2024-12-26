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Россияне укрепляют другое направление: замечена массовое стягивание техники врага

Военная логистика оккупантов претерпела изменения на этой неделе

26 декабря 2024, 08:26 comments2205
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Недилько Ксения

На оккупированных территориях россияне активно перемещают военную технику и живую силу. Передвижение оккупантов фиксируют агенты сопротивления, в том числе в оккупированном Мариуполе. Как военная логистика врага претерпела изменения на этой неделе, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который следит за ситуацией.

Россияне укрепляют другое направление: замечена массовое стягивание техники врага

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Основные колонны двигаются через Мариуполь в с. Осипенко (рядом с Бердянском) и дальше на север в сторону Токмака.

Создается стойкое впечатление насыщения живой силой участка от Пологов до Орехова и смещение приоритетов резервного накопления из Донецкой области на Запорожье", – пишет Андрющенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как россияне массово перебрасывают технику: зафиксированы новые отметки, кроме Z и V. Новая отметка на военной технике зафиксирована в Мариуполе, теперь это круг, или буква "О". Грузовики двигались на север Донецкой области по направлению Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского по данным Мариупольского сопротивления.

"Фиксируем усиление ПВО системами С-300 в западной и северо-западной части Мариупольского района. Россияне пытаются усилить защиту Ростовской области. Системы перемещают днем, не скрывая факт перемещения, что указывает на определенную спешку прикрыть ночью. Снова на неделе активно работает вражеская авиация. Заходит из Приморско-Ахтарска через с. направление Запорожья. Неожиданные перемещения через Мариуполь в Ростовскую область.

В остальном сохраняются приоритеты передвижения в сторону Времеевского и Кураховского отрезков", — добавляет он.



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