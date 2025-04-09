Россияне ударили «шахедами» по жилому дому: среди раненых – дети

Войска РФ попали по многоквартирному дому в Краматорске – ранены 3 гражданских, среди которых ребенок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Последствия атаки по Краматорску. Фото: прокуратура

Известно, что 8 апреля в 23:10, российская армия атаковала также и Краматорск Донецкой области. Под прицелом оккупантов оказалась жилая застройка. Враг нанес удар беспилотным летальным аппаратом по многоквартирному дому. В результате попадания средства поражения загорелся пожар.

Ожоги рук, ног и лица получили женщина 55 лет и ее 11-летняя внучка, а 34-летняя мать ребенка получила перелом ноги. Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Во время атаки пострадавшие находились у себя в квартире.

Напомним, также сегодня ночью массированная атака "шахедами" была совершена на Харьков и Днепр.

В Харькове было нанесено около 20 ударов по Основянскому, Индустриальному, Шевченковскому и Киевскому районам. В Киевском районе повреждено около 10 частных домов. Большинство ударов пришлось по Основянскому району – около 15 ударов из 20, все они – по промышленной зоне.

Подтверждена информация о двух пострадавших в результате ударов РФ: это 65-летний охранник, имеющий ранение головы и острую реакцию на стресс, а также помощь медиков из-за острой реакции на стресс понадобилась женщине, которой около 50 лет. В результате этого удара россиян – очень большие разрушения. Враг использовал БпЛА "Герань-2".

В Днепре из-за попадания в жилую застройку произошли пожары. Пострадали 15 человек, из них 8 остаются в больницах. Практически все пациенты в состоянии средней тяжести, один – в легком.

В городе повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто. Есть разрушение на территории нескольких предприятий. Побиты админздание и инфраструктура.