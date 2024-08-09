Россияне ударили посреди дня по супермаркету в Константиновке и придумали циничное оправдание

В пятницу, 9 августа, террористическая Россия нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором обычно много посетителей.

Удар по супермаркету в Константиновке

"Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян", — сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Впоследствии он сообщил, что по состоянию на данный момент известно о двух погибших и 17 раненых.

Вместе с тем местные СМИ сообщают о том, что было прямое попадание в магазин "Экомаркет", из-за чего возник пожар.

На удар по супермаркету с людьми отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полную расплату за все, что она делает", – написал он в Телеграмме.

Вместе с тем журналист Денис Казанский отметил, что российская пропаганда уже начала разносить ложь о том, что в супермаркете в Константиновке прятали военную технику, боеприпасы и натовских наемников. При этом журналист отметил, что недавно сам посещал этот супермаркет и даже продемонстрировал фото, четко указывающие, что россияне в очередной раз цинично врут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начала операцию в Курской области, которая стала неожиданностью для российских военных. Вероятно, удары по гражданским объектам являются бессильным ответом на все то, что началось происходить на их территориях, которые они теряют каждый день.

На фоне происходящего в Курской области украинцы даже предложили россиянам новые условия мира.



