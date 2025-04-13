Россияне ударили по Харьковщине и Херсону: есть жертвы

13 апреля около 10:00 Вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли г. Купянск Харьковской области.

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Под прицелом врага был жилой квартал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Две женщины 59 и 77 лет, которые в это время находились на улице, погибли на месте. Взрывы были настолько сильны, что части тел жительниц оторвало и отбросило на несколько метров.

Предварительно установлено, что для атаки по городу российская армия применила РСЗО "Ураган".

Несмотря на сложные условия безопасности, прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

Также, по данным Херсонской облпрокуратуры, днем 13 апреля российские военные обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона.

В результате погибла 62-летняя женщина. Сейчас также известно о пострадавшем 47-летнем мужчине.

Как сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, в результате вражеских обстрелов центральной части города 1 человек погиб и 1 ранен.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина.

47-летнего мужчину доставили в больницу сотрудники полиции. У него взрывная травма и осколочные ранения.

В результате артобстрела со стороны российских террористов в Херсоне повреждено детское медучреждение.

"К счастью, пострадавших нет — во время очередной вражеской атаки дети с родителями и работниками заведения находились в укрытии", — пишет Мрочко.