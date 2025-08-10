Россияне ударили КАБом по Запорожью: атаковали автовокзал и клинику

Вечером 10 августа Запорожье потерпело очередной авиационный удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) со стороны России. По предварительным данным, главной целью российской атаки стал недавно прошедший ремонт Центральный автовокзал города.

Последствия удара по Запорожью. Фото из открытых источников

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, бомбардировка произошла около 18:00. По его словам, один из районов оказался в густом дыму, на месте работают спасатели и экстренные службы.

Первые сообщения подтверждали троих раненых, однако впоследствии цифра выросла. По состоянию на вечер, известно о по меньшей мере восемь пострадавших, среди которых один человек находится в тяжелом состоянии. Четверо – с ранениями средней тяжести. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

В Запорожье пострадали жители после удара РФ по автовокзалу

Под завалами разрушенного автовокзала могут оставаться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Последствия российской атаки КАБами по автовокзалу

По словам Федорова, после атаки на автовокзал российские войска нанесли второй удар, который пришелся по клинике Запорожского медицинского университета. Там никто не пострадал, но здание получило повреждения.

Это не единственная враждебная атака в этот день. Утром 10 августа российские войска ударили по Херсонской области, где погибли два гражданских, несколько человек получили ранения. Кроме того, в Сумах российский беспилотник попал в крышу здания облгосадминистрации в самом центре города.

