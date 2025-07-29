Сегодня, 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СВ ВСУ.

Россияне ударили баллистикой по военному полигону: есть погибшие и раненые

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – отмечают в Сухопутных войсках.

Для выяснения всех обстоятельств и причин утраты личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности, отмечают в ведомстве.

Командованием Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.

Отметим, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что ракетный удар пришелся по Гончаровскому полигону на Черниговщине.

"Пострадали преимущественно только те, кто пренебрег мерами безопасности. Все знали, что БПЛА корректировщик висит над объектом. Все слышали тревогу. Никаких сотен и десятков погибших там нет", – заявил он.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Днепропетровщине — погибли три человека, среди них беременная 23-летняя женщина.