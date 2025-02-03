Россияне убили ракетой украинскую актрису

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Slava Kot
Украинская актриса Театра современного диалога Анастасия Кольвах погибла в результате российского ракетного удара по Полтаве. Кроме актерской карьеры, девушка была волонтером и лекторкой полтавского киноклуба "Кинодвиж".
Анастасия Кольвах
1 февраля Россия нанесла удар по жилому дому в Полтаве ракетой Х-22. В результате удара разрушен подъезд с 1-го по 5-й этаж. Известно, что из-за российского удара погибли 14 человек, среди них и актриса и волонтер Анастасия Кольвах.
Анастасия Кольвах была одаренным человеком, занимавшимся волонтерством, заботилась о животных с UAnimals, а также была участницей писательского клуба "Пишу сейчас" и работала менеджером проектов в ИТ-компании Web Help Agency.
Парень Анастасии служит в Вооруженных силах Украины.
Кроме Анастасия Кольвах в Полтаве россияне также убили целую семью — 37-летние супруги Дмитрий и жена Елена и их 9-летняя дочь София Яворские. Также известно, что среди идентифицированных 14 тел погибли трое детей в возрасте 7-12 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фронте погиб известный украинский актер.
Также "Комментарии" писали, что пятеро членов команды фильма "Довбуш" погибли на войне.
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