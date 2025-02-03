Россияне убили ракетой украинскую актрису

Украинская актриса Театра современного диалога Анастасия Кольвах погибла в результате российского ракетного удара по Полтаве. Кроме актерской карьеры, девушка была волонтером и лекторкой полтавского киноклуба "Кинодвиж".

Анастасия Кольвах

1 февраля Россия нанесла удар по жилому дому в Полтаве ракетой Х-22. В результате удара разрушен подъезд с 1-го по 5-й этаж. Известно, что из-за российского удара погибли 14 человек, среди них и актриса и волонтер Анастасия Кольвах.

"1 февраля, российская ракета убила нашу подругу, актрису, соавторку перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скучаем вместе с вами. Слова не добираются. Лети высоко, птичка. Искренне соболезнуем семьям погибших", — сообщили в заявлении Театр Современного Диалога.

Анастасия Кольвах была одаренным человеком, занимавшимся волонтерством, заботилась о животных с UAnimals, а также была участницей писательского клуба "Пишу сейчас" и работала менеджером проектов в ИТ-компании Web Help Agency.

"Настя была всесторонне одарена, она работала как в сфере культуры, так и в IT. Активно волонтерила и вообще была (ужасное слово была) светлым человеком. Так что пусть и память о нем будет светлой и чистой", — говорится в заявлении.

Парень Анастасии служит в Вооруженных силах Украины.

Кроме Анастасия Кольвах в Полтаве россияне также убили целую семью — 37-летние супруги Дмитрий и жена Елена и их 9-летняя дочь София Яворские. Также известно, что среди идентифицированных 14 тел погибли трое детей в возрасте 7-12 лет.

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