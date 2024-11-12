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Россияне топчутся на собственных труппах: что происходит под Купянском

Провал россиян под Купянском: ВСУ противостоят атакам и сохраняют контроль

сегодня, 16:20
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Черновалова Кристина

В Харьковском направлении продолжаются напряженные бои, где украинские военные сдерживают все попытки российских сил прорваться вперед. В самой сложной ситуации сейчас находится Купянск, но именно здесь украинские защитники демонстрируют несокрушимую стойкость. Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал в комментарии для 24 канала, что у врага нет никаких шансов на достижение своих целей.

Россияне топчутся на собственных труппах: что происходит под Купянском

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По его словам, Купянское направление стало ключевым для российских войск, пытающихся прорвать оборону ВСУ любой ценой. Однако, несмотря на планы оккупантов до 1 ноября захватить поселок Купянск-Узловой, они столкнулись с организованным сопротивлением украинских военных. Враг пытался частично закрепиться в Кругляковке, но наши силы уже работают над освобождением этой территории.

Особенно жестоки бои на участке протяженностью около 200 метров, где украинские защитники уничтожили 120 российских солдат только за последние дни.                                                                 

"Это мы еще не считаем тех, кто погиб в укрытиях, которые присыпаны землей, мусором, ветками. Только представьте, какова интенсивность штурмовых действий противника, что они буквально идут по телам своим, но пытаются выполнить задачу", — отметил Федоренко.

Ключевая цель российских сил — захватить Купянск-Узловой, что позволило бы им форсировать реку Оскол и двигаться дальше. Как отметил Федоренко, при стабильной поддержке Сил обороны Украины оккупанты вряд ли смогут осуществить свои намерения до Нового года.



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Источник: https://24tv.ua/kupyansk-situatsiya-karti-yake-zavdannya-hochut-vikonati-rosiyani_n2684131
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