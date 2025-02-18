Россияне только на одном направлении в Украине понесли потери больше, чем за 10 лет войны в Афганистане

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Slava Kot
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что на этом этапе войны для россиян самое главное захватить Покровск. Несмотря на это, российская армия потеряла момент импульса.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Майор Виктор Трегубов в комментариях "Общественное Новости" рассказал о ситуации на Покровском направлении. По его словам, без Покровска все попытки россиян захватить южную часть Донецкой области окажутся тщетными.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что Россия истощается на Покровском направлении и не способна поддерживать постоянное давление. Кроме того, Силы обороны за это время построили укрепления и ведут эффективную оборону благодаря работе дронов и пехоты.
Виктор Трегубов подчеркнул, что именно на Покровском направлении россияне терпят одни из самых больших потерь, которые уже давно превысили потери России на войне в Афганистане.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ совершили удачный прорыв вблизи Покровска.
Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, призвавшему США не делать из Украины "Афганистан 2.0".
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