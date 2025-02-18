Россияне только на одном направлении в Украине понесли потери больше, чем за 10 лет войны в Афганистане

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что на этом этапе войны для россиян самое главное захватить Покровск. Несмотря на это, российская армия потеряла момент импульса.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Майор Виктор Трегубов в комментариях "Общественное Новости" рассказал о ситуации на Покровском направлении. По его словам, без Покровска все попытки россиян захватить южную часть Донецкой области окажутся тщетными.

"Именно под Покровском начали проявляться очевидные признаки того, что россияне начали выдыхаться. Захватить Покровск — главная цель этого этапа кампании для врага. Несмотря на большое преимущество в живой силе, россияне потеряли то, что на английском языке называется "моментум". Это тот самый момент импульса, который позволяет давить", — сказал Трегубов.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что Россия истощается на Покровском направлении и не способна поддерживать постоянное давление. Кроме того, Силы обороны за это время построили укрепления и ведут эффективную оборону благодаря работе дронов и пехоты.

Виктор Трегубов подчеркнул, что именно на Покровском направлении россияне терпят одни из самых больших потерь, которые уже давно превысили потери России на войне в Афганистане.

"Теряют рекордное количество бронетехники. Начали терять даже РСЗО. Это значит, что они поражают достаточно глубоко. И потери в живой силе тоже очень высоки: 7 тысяч убитыми и общие потери 14-15. Это за месяц и это – Покровское направление. Под одним Покровском россиян хоронят столько за месяц, сколько Советский Союз мог за несколько лет в Афганистане похоронить", — подытожил Трегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ совершили удачный прорыв вблизи Покровска.

Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, призвавшему США не делать из Украины "Афганистан 2.0".



