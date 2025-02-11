Россияне свирепствуют: что происходит на оккупированной территории

На временно оккупированной территории оккупанты российские захватчики приступили к новому этапу тотальных проверок местных жителей. В Центре национального сопротивления сообщили, что уже поступают сообщения о проведении соответствующих мероприятий.

Фото портал "Комментарии"

В частности, по данным Центра, оккупанты осуществляют:

Проверку паспортов – требуют документы, фиксирующие наличие российского гражданства.

Обыски – заходят в квартиру, проверяют личные вещи.

Просмотр телефонов – поиск контактов с Украиной, фото и переписки.

Опросы – расспрашивают об отсутствующих соседях, причинах их отсутствия и возможном возвращении.

Фиксацию собственности – собирают информацию о движимом и недвижимом имуществе.

"Такие проверки будут проходить "волнами", оккупанты могут возвращаться повторно", — уточнили в Центре.

Отмечается, что подобные меры направлены на инвентаризацию имущества украинцев, чтобы в будущем использовать эту информацию для очередных грабежей.

“Россияне пытаются взять под контроль всех оставшихся в оккупации, но на самом деле они боятся. Они знают, что местные жители не принимают оккупацию, что Движение Сопротивления работает – и именно это заставляет захватчиков действовать еще более агрессивно”, — отметили в Центре.

Напомним, что вражеские войска на фронте, как писал портал "Комментарии", нередко делали вроде бы показательные казни украинских военных. Соответствующие видео распространялись по сети Интернет.

Народный депутат Александр Юрченко рассказал, зачем россияне это делают. По его словам, зверства со стороны врага к военнопленным, в первую очередь, совершается для того, чтобы запугать людей.



