Россияне сумели вклиниться в оборону ВСУ: состояние украинских подразделений вызывает тревогу

На Лиманском направлении российские захватчики последнюю неделю имеют значительные успехи, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Война в Украине

По его информации, враг сумел достичь значительного продвижения своих передовых подразделений по следующим направлениям: Ивановка — Новое и Ивановка — Зеленая Долина.

Машовец говорит, что за 10 суток врагу удалось вклиниться в оборону ВСУ по этим направлениям более чем на 7 км в сторону села Новое, дойдя до окраин села Катериновка, к северо-востоку от Нового и продвинувшись на 4 км до села Зеленая Долина. Однако попытки противника сделать то же самое в направлении Грековки, в северной части его плацдарма, пока не имеют такого же результата.

Эксперт предположил, что такого успеха россияне добились благодаря нескольким факторам. В частности, захватчики, не сумев продвинуться по "наиболее логическому" в оперативно-тактическом смысле направления Ивановка – Колодец, в сторону Дробышево, изменили направление приложения основных своих усилий, сместив их на север. Что, очевидно, стало несколько неожиданным для украинского командования, отметил Машовец.

"Очевидно, в этом смысле также проблемным представляется состояние боеспособности частей и соединений Вооруженных Сил Украины, которые сейчас обороняются на Лиманском направлении. Я уже встречал сообщения в открытых источниках о том, что они "опытны и мотивированы, но давно не получали подкреплений" и в этой связи "испытывают значительную нехватку в своем боевом составе". Вполне возможно, что за счет этого противнику удалось создать значительное преимущество в силах и средствах по этим направлениям", — отметил эксперт.

По его словам, можно предположить, что командование оккупантов временно отказалось от наступления на сам Лиман, и решило вместо этого обойти с юга и юго-запада наши подразделения, обороняющиеся в районе населенного пункта Грековка и к югу от него. Также полностью вытеснить украинские войска с восточного берега реки.

"В случае если врагу удастся занять рубеж Ямполевка-Торское, это очень резко и очень ощутимо усложнит для украинских войск оборону района Серебрянского лесничества", — подытожил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российская армия пытается прорваться по Лиману.



