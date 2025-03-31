Россияне сумели вклиниться в оборону ВСУ: состояние украинских подразделений вызывает тревогу

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Ткачик Олеся
На Лиманском направлении российские захватчики последнюю неделю имеют значительные успехи, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Война в Украине
По его информации, враг сумел достичь значительного продвижения своих передовых подразделений по следующим направлениям: Ивановка — Новое и Ивановка — Зеленая Долина.
Машовец говорит, что за 10 суток врагу удалось вклиниться в оборону ВСУ по этим направлениям более чем на 7 км в сторону села Новое, дойдя до окраин села Катериновка, к северо-востоку от Нового и продвинувшись на 4 км до села Зеленая Долина. Однако попытки противника сделать то же самое в направлении Грековки, в северной части его плацдарма, пока не имеют такого же результата.
Эксперт предположил, что такого успеха россияне добились благодаря нескольким факторам. В частности, захватчики, не сумев продвинуться по "наиболее логическому" в оперативно-тактическом смысле направления Ивановка – Колодец, в сторону Дробышево, изменили направление приложения основных своих усилий, сместив их на север. Что, очевидно, стало несколько неожиданным для украинского командования, отметил Машовец.
По его словам, можно предположить, что командование оккупантов временно отказалось от наступления на сам Лиман, и решило вместо этого обойти с юга и юго-запада наши подразделения, обороняющиеся в районе населенного пункта Грековка и к югу от него. Также полностью вытеснить украинские войска с восточного берега реки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российская армия пытается прорваться по Лиману.
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