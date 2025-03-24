Россияне стягивают вооружение и готовятся к новому наступлению: куда пойдут в первую очередь

Российские оккупанты продолжают накапливать силы и совершать штурмы, сообщил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

Война в Украине

В частности, по его словам, в Волчанске в Харьковской области враг применяет тактику малых пехотных групп, ведь из-за огневого контроля ВСУ не может эффективно использовать бронетехнику.

Как указал военный, на линии обороны, где работает бригада "Рубеж", оккупанты активно атакуют, привлекая технику. В то же время, они сосредоточивают значительные запасы вооружения, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению.

"Ожидаем горячего фронта со стороны Купянска — Лимана и готовимся отбить любую атаку", — отметил командир экипажа БПЛА.

Он сообщил, что российские войска преимущественно применяют тактику "одноразовых штурмов", используя мотоциклы, баги, старые гражданские авто, легко уничтожаемые FPV-дронами. Кроме того, оккупанты отправляют в бой малые группы по 3-8 военных, хотя этот подход, по словам Отченаша, был актуален в 2022 году, но не в 2025-м, когда украинские силы имеют значительные возможности благодаря беспилотным комплексам.

Обычно такие группы пытаются приблизиться к украинским позициям, закрепиться и начать наступление. Однако около 80-90% вражеских штурмовиков уничтожаются еще до того, как достигают своих целей.

Кроме того, в русской армии ощущается нехватка личного состава. Это подтверждает тот факт, что на штурмы отправляются военные с ранениями, инвалиды и даже люди с физическими недостатками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у россиян уже общие потери – более 900 000, и, если не заморозить войну, перевалят за миллион.



