Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: какой замысел у врага

Российские военные продолжают укреплять свои позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, которые остаются временно оккупированными, однако имеют важное стратегическое значение. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала LIVE.

Бои на Тендровской косе (фото из открытых источников)

Как отметил Волошин, на обеих косах сосредоточены большие силы противника, среди которых есть военные 14-го армейского корпуса Северного флота России. На Тендровской косе недавно была проведена ротация подразделений.

"На Тендровской косе и Кинбурнской косе противник держит довольно значительную группировку сил и средств — это представители 14 армейского корпуса Северного флота России. На Тендровской косе, в частности, несколько недель назад произошла ротация. Там стояла российская разведывательно-штурмовая бригада 'Дон', это козача бригада 'Дон'. поменяли. Состоялась ротация, там стоят представители десантных войск", — рассказал спикер.

Оккупационные войска укрепляют артиллерийские рубежи и размещают противотанковые средства с целью недопущения высадки украинских подразделений.

"Россия усилила артиллерийские позиции, там установлены противотанковые средства для того, чтобы противодействовать потенциальным высадкам Сил обороны. В частности, чтобы поражать наши лодки, средства, подходящие в рамках определенных операций украинских спецслужб", — отметил Волошин.

В общем, российские войска наращивают свое присутствие по всему левому берегу Днепра — в частности в районах Олешек и Голопристанщины.

"Россия вообще усиливает на всем левом берегу… Например, даже там, где Олешки расположены напротив, через Днепр, напротив Херсона. И несколько ниже по Днепру, Голая Пристань… Там усиливают (оккупанты – ред) свои оборонные сооружения потому, что очень боятся, что Силы обороны Украины будут осуществлять операции по высадке на левый берег" спикер.

При этом украинские силы удерживают под огненным контролем пути, по которым Россия поставляет вооружение и личный состав. Армия следит за логистикой противника и пытается уничтожать военную технику.

"Большинство этих путей – железная дорога и автомобильные дороги – под огневым контролем Сил обороны Украины. ВСУ отслеживают, по каким путям передвигаются соответствующие российские грузы и пытаются уничтожать вражеское вооружение при продвижении логистическими путями. Это достаточно эффективный способ, эффективная тактика, чтобы уменьшить напряжение". Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что три бригады могут попасть в окружение около двух городов . Украинские подразделения могут попасть в оцепление в районе Покровска и Мирнограда, поскольку войска РФ активно продвигаются на север в направлении Доброполья, пытаясь перерезать основную линию снабжения Сил обороны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных, осведомленных о ситуации в этом направлении.

Как отмечается, за последние три месяца выступление российских сил вдоль трассы Покровск-Константиновка растянулось более чем на 10 км, образуя восточную "клешню", которая охватывает Покровск и Мирноград.

Таким образом, оккупационные силы стремятся отрезать основную логистическую артерию, обеспечивающую украинские войска на Покровском направлении – она ведет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск. По информации DeepState, до этой дороги врагам осталось преодолеть около 7 км.







