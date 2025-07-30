Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: какой замысел у врага

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Лиля Воробьева
Российские военные продолжают укреплять свои позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, которые остаются временно оккупированными, однако имеют важное стратегическое значение. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала LIVE.
Бои на Тендровской косе (фото из открытых источников)
Как отметил Волошин, на обеих косах сосредоточены большие силы противника, среди которых есть военные 14-го армейского корпуса Северного флота России. На Тендровской косе недавно была проведена ротация подразделений.
Оккупационные войска укрепляют артиллерийские рубежи и размещают противотанковые средства с целью недопущения высадки украинских подразделений.
В общем, российские войска наращивают свое присутствие по всему левому берегу Днепра — в частности в районах Олешек и Голопристанщины.
При этом украинские силы удерживают под огненным контролем пути, по которым Россия поставляет вооружение и личный состав. Армия следит за логистикой противника и пытается уничтожать военную технику.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что три бригады могут попасть в окружение около двух городов . Украинские подразделения могут попасть в оцепление в районе Покровска и Мирнограда, поскольку войска РФ активно продвигаются на север в направлении Доброполья, пытаясь перерезать основную линию снабжения Сил обороны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных, осведомленных о ситуации в этом направлении.
Как отмечается, за последние три месяца выступление российских сил вдоль трассы Покровск-Константиновка растянулось более чем на 10 км, образуя восточную "клешню", которая охватывает Покровск и Мирноград.
Таким образом, оккупационные силы стремятся отрезать основную логистическую артерию, обеспечивающую украинские войска на Покровском направлении – она ведет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск. По информации DeepState, до этой дороги врагам осталось преодолеть около 7 км.