Еще в начале полномасштабного вторжения россияне заявили о намерении построить новый город на Арабатской стрелке. Впрочем, тогда даже российские ученые и экологи выразили серьезную обеспокоенность по поводу влияния масштабного строительства на уникальный природный ландшафт Арабатской стрелки.

Арабатская стрелка

Арабатская стрелка — узкая песчаная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, отделяющая Сиваш от Азовского моря. На этой территории расположены четыре небольших поселка и развитая туристическая инфраструктура.

Впрочем, россияне все же приняли решение строить на севере Арабатской стрелки новый город, где должны проживать 30 тысяч жителей. Оккупанты говорят, что уже построены правительственный квартал и несколько административных зданий, а осенью 2024 года стартовало строительство жилых многоквартирных домов. Также выделены участки для индивидуального домостроения, и параллельно обустраивается необходимая инфраструктура.

Как заявил коллаборант, так называемый "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо, заселение нового города может начаться уже в 2025 году, поскольку большинство коммуникационных сетей уже проложено.

"Мы в Институте пространственного планирования в Москве завершили разработку и до конца года утвердим генеральный план Херсонской области, в который включена Арабатская стрелка", — отметил Сальдо.

По его словам, строительные работы на территории Арабатской стрелки активно продолжаются. Уже ведется строительство нескольких жилых кварталов, а заселение первых домов запланировано на следующий год. При этом он утверждает, что спрос на жилье в новом городе очень высок. Также коллаборант говорит, что новый город якобы точно будет обеспечен школами, детсадами, больницами, спортивными площадками и парками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кафиры создают украинцам в оккупации проблемы, чтобы заставить их уехать и таким образом изменить состав населения.



