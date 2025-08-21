Россияне стреляют друг в друга: зачем

В России разразился очередной военный скандал. Как сообщает Радио Свобода с отсылкой на российское издание "Коммерсант", около 30 военнослужащих 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады имитировали боевые ранения, стреляя друг в друга, чтобы получить денежные компенсации и государственные награды.

Армия рф

Среди фигурантов дела – высокопоставленные офицеры: полковник Артем Городилов и подполковник Константин Фролов. По данным следствия, они организовали схему, по которой бойцы специально стреляли так, чтобы избежать повреждения жизненно важных органов, но иметь формальные основания для получения статуса раненых.

Благодаря этим "самопоранениям" более 30 солдат и офицеров смогли оформить выплаты на общую сумму более 200 миллионов рублей, а также получить военные награды.

Фролову инкриминируют не только участие в схеме с фиктивными ранениями, но и взяточничество и незаконное обращение оружия. Следователи также установили, что ранее распространенная история о его "героическом удочерении девочки, спасенной из-под обстрела" и "спасение побратимом", оказались вымышленными.

И Городилову, и Фролову задержали еще летом 2024 года. Расследование завершено, дело передано в суд. По российскому законодательству военным выплачивается от 1 до 3 миллионов рублей за ранения, полученные в войне против Украины, в зависимости от тяжести травм.



