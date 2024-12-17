Россияне срезают Времовский выступ: ВСУ могут попасть в новое окружение

Российские войска продолжают наступательные действия на Времивском выступлении, создавая угрозу оцепления для позиций Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Как сообщает проект DeepState, наибольшее напряжение сейчас наблюдается в районе Великой Новоселки, особенно на участке между населенными пунктами Макаровка, Благодатное и Сторожево.

"После захвата Благодатного враг постоянно опрокидывает в деревню пехотные подразделения малыми группами. Также продолжаются штурмы между Сторожевым и Макаровкой с целью отрезать последнее, поскольку им это пока не удается", — отмечают аналитики. В то же время противник пытается зайти в Сторожево, чтобы закрепиться там и создать дополнительное давление.

По словам экспертов, эти действия направлены на оцепление Великой Новоселки, перекрытие логистических маршрутов и постепенное захват поселка.

DeepState также сообщил, что несколько дней назад оккупанты совершили наступление на Новый Комар и частично закрепились в этом населенном пункте. Однако сейчас наибольшую угрозу представляет ситуация вокруг Макаровки. Аналитики подчеркивают, что отсутствие должного внимания к этому участку может иметь серьезные последствия, ведь вместо решения ключевых проблем силы лишь усугубляются этой линии фронта.

"На видео зафиксированы враждебные позиции между Сторожевым и Макаровкой. И это только одна из них", — подытожили эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне начали использовать "инновационные" дроны . Чтобы обойти РЭБ украинских защитников, россияне приступили к практике использования дронов с управлением через оптоволоконный кабель.

Такой дрон невозможно заглушить, но, как оказалось, можно сбить с стрелкового оружия – доказано бойцами Черниговского пограничного отряда. И после того, как сбитый FPV обезвредили саперы, российские "ноу-хау технологии" будут теперь изучать специалисты. Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это карбон, который ранее россияне не использовали.

