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Россияне срезают Времовский выступ: ВСУ могут попасть в новое окружение

Сегодня наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что может стать неприятным следствием.

17 декабря 2024, 19:15
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Лиля Воробьева

Российские войска продолжают наступательные действия на Времивском выступлении, создавая угрозу оцепления для позиций Вооруженных Сил Украины.

Россияне срезают Времовский выступ: ВСУ могут попасть в новое окружение

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Как сообщает проект DeepState, наибольшее напряжение сейчас наблюдается в районе Великой Новоселки, особенно на участке между населенными пунктами Макаровка, Благодатное и Сторожево.

"После захвата Благодатного враг постоянно опрокидывает в деревню пехотные подразделения малыми группами. Также продолжаются штурмы между Сторожевым и Макаровкой с целью отрезать последнее, поскольку им это пока не удается", — отмечают аналитики. В то же время противник пытается зайти в Сторожево, чтобы закрепиться там и создать дополнительное давление.

По словам экспертов, эти действия направлены на оцепление Великой Новоселки, перекрытие логистических маршрутов и постепенное захват поселка.

DeepState также сообщил, что несколько дней назад оккупанты совершили наступление на Новый Комар и частично закрепились в этом населенном пункте. Однако сейчас наибольшую угрозу представляет ситуация вокруг Макаровки. Аналитики подчеркивают, что отсутствие должного внимания к этому участку может иметь серьезные последствия, ведь вместо решения ключевых проблем силы лишь усугубляются этой линии фронта.

"На видео зафиксированы враждебные позиции между Сторожевым и Макаровкой. И это только одна из них", — подытожили эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне начали использовать "инновационные" дроны . Чтобы обойти РЭБ украинских защитников, россияне приступили к практике использования дронов с управлением через оптоволоконный кабель.

Такой дрон невозможно заглушить, но, как оказалось, можно сбить с стрелкового оружия – доказано бойцами Черниговского пограничного отряда. И после того, как сбитый FPV обезвредили саперы, российские "ноу-хау технологии" будут теперь изучать специалисты. Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это карбон, который ранее россияне не использовали.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA
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