Россияне сравнили с землей Кураховскую ТЭС: стали известны причины

Сейчас на восточном фронте сложнейшей остается ситуация в районе Курахово, однако растет угроза и в другом направлении. Сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире "Общественного радио" заявил, что опасная ситуация сложилась вблизи Великой Новоселки из-за проблем с организацией обороны.

Курахово

"Если там и дальше будет выстраиваться оборона, как это делается сейчас, то направление Великой Новоселки может закончиться для нас очень плохо", — подчеркнул он.

Аналитик уточнил, что речь идет не только об оборонных сооружениях, но прежде всего о ситуационной осведомленности, отдаче приказов, связи и координации между подразделениями, с которыми сейчас существуют трудности.

В самом же Курахово, по словам Погорелого, в последние дни ситуация усложнилась. Российские войска зашли на восточные окраины города и пытаются закрепиться там.

Аналитик также объяснил, почему оккупанты уничтожили Кураховскую ТЭС. По его словам, во время боев в городских условиях промышленные объекты, такие как заводы или фабрики, становятся укрытиями для украинских военных, которые могут использовать их для обороны, препятствуя продвижению противника. Именно поэтому россияне решили заранее разрушить ТЭС.

"Это не новость, что они взялись за ТЭС, с которой имели в прошлом проблемы. Они учатся на своих ошибках", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска активизировали наступательные действия на Кураховском направлении, пытаясь превратить участки возле населенных пунктов Екатериновка и Юрьевка в ловушки. на Кураховском направлении противник наступает с севера, юга и востока. Екатериновка стала крайней точкой на востоке так называемого кармана, который охватывал также Ильинку и Елизаветовку. Захват Екатериновки свидетельствует, что наши войска проводят организованный отход с этого участка, который образовался к югу от Курахово.





