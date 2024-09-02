Россияне создают условия для окружения украинских войск: где возникла серьезная угроза

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Ткачик Олеся
Пока российская армия достигла своих пиковых возможностей, причем треть всех боевых столкновений приходится на Покровское направление, об этом в эфире Эспрессо сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Покровск
По словам эксперта, Покровское направление остается наиболее напряженным. Количество боевых столкновений составляет 180-200 в сутки, что значительно больше, чем раньше.
Згурец также подчеркнул, что российские войска изменили направление удара на южное направление, сосредотачиваясь в зоне города Селидово, где количество столкновений также возросло, но продвижение противника там остается незначительным. Содержание Селидового крайне важно для ВСУ.
По словам эксперта, перемещение удара на юг создает дополнительные угрозы для других украинских подразделений, особенно на участке Карловка – Невельское, где враг пытается создать условия для оцепления наших сил.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у ВР несколько другие данные относительно Покровска. Там считают, что если темпы продвижения врага сохранятся, то к городу россияне уже подойдут совсем скоро.
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