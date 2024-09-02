Россияне создают условия для окружения украинских войск: где возникла серьезная угроза

Пока российская армия достигла своих пиковых возможностей, причем треть всех боевых столкновений приходится на Покровское направление, об этом в эфире Эспрессо сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Покровск

По словам эксперта, Покровское направление остается наиболее напряженным. Количество боевых столкновений составляет 180-200 в сутки, что значительно больше, чем раньше.

"Кажется сейчас пиковые возможности российской армии на текущем этапе, где треть боевых столкновений приходится на Покровское направление. На сегодняшний день все обозреватели сходятся во мнении, что враг хочет продвигаться на Покровск, трассу Новогродовка — Гродовка, но там за последние дни продвижения минимальны. А это говорит о том, что усиление ВСУ пошло на это направление", — заметил военный эксперт.

Згурец также подчеркнул, что российские войска изменили направление удара на южное направление, сосредотачиваясь в зоне города Селидово, где количество столкновений также возросло, но продвижение противника там остается незначительным. Содержание Селидового крайне важно для ВСУ.

По словам эксперта, перемещение удара на юг создает дополнительные угрозы для других украинских подразделений, особенно на участке Карловка – Невельское, где враг пытается создать условия для оцепления наших сил.

"В зоне Карловки украинские подразделения отошли. Сейчас противник пытается продвигаться с севера на юг вдоль реки Волча, где динамика тоже достаточно высока. Но в любом случае даже при всех оптимистичных показателях для РФ, даже если все звезды сойдутся на стороне россиян, то продвижение в Покровск – еще месяц-два, что может быть кульминацией всей операции России, начиная с октября 2022 года, когда начался штурм. Авдеевки", — резюмировал Сергей Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у ВР несколько другие данные относительно Покровска. Там считают, что если темпы продвижения врага сохранятся, то к городу россияне уже подойдут совсем скоро.



