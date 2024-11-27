Россияне создают предпосылки для наступления на Славянск и Краматорск: детали

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Ткачик Олеся
Российские резервы, формируемые в режиме быстрого пополнения, направляются преимущественно на компенсацию потерь вдоль линии фронта, об этом сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Бои в Донецкой области
При этом эксперт отметил, что действия врага в районе Великой Новоселки могут стать основой для продвижения на южном направлении, а вопрос Запорожья остается актуальным. В то же время, реальные возможности врага ограничены.
Как говорит Згурец, все резервы, которые россияне формируют, сейчас направлены на компенсацию потерь по всей линии фронта. Утверждение о наличии группировки в 100 тысяч человек для внезапного наступления в Запорожском направлении — значительное преувеличение, добавил он.
Кроме того, по словам Згурца, тактика российских войск заключается в продвижении во многих направлениях одновременно, что затрудняет концентрацию сил на одном участке.
Эксперт добавил, что большая часть российских сил сконцентрирована на Покровском и Кураховском направлениях. Там продолжаются наиболее интенсивные боевые действия, и собрана группировка численностью от 50 до 100 тысяч человек.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг продвигается на фронте с рекордными темпами.
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