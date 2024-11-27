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Россияне создают предпосылки для наступления на Славянск и Краматорск: детали

Россияне и дальше стремятся выйти на границы Донецкой области

сегодня, 13:33
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Ткачик Олеся

Российские резервы, формируемые в режиме быстрого пополнения, направляются преимущественно на компенсацию потерь вдоль линии фронта, об этом сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Россияне создают предпосылки для наступления на Славянск и Краматорск: детали

Бои в Донецкой области

"Противник стремится выйти на границы Донецкой области, и все операции являются потенциальными предпосылками для наступления на Славянск и Краматорск, которые являются важными центрами нашей обороны. Но ни Вооруженные силы Украины, ни противник сейчас не действуют линейно", — отметил Згурец.

При этом эксперт отметил, что действия врага в районе Великой Новоселки могут стать основой для продвижения на южном направлении, а вопрос Запорожья остается актуальным. В то же время, реальные возможности врага ограничены.

Как говорит Згурец, все резервы, которые россияне формируют, сейчас направлены на компенсацию потерь по всей линии фронта. Утверждение о наличии группировки в 100 тысяч человек для внезапного наступления в Запорожском направлении — значительное преувеличение, добавил он.

Кроме того, по словам Згурца, тактика российских войск заключается в продвижении во многих направлениях одновременно, что затрудняет концентрацию сил на одном участке.

"Публикации в The Economist говорят о вероятности таких действий, но вероятность таких действий может быть на любом направлении, где враг сконцентрирует определенные силы. Сейчас тактика действий противника заключается в продвижении по всем направлениям, и возможность концентрации сил на каком-то отдельном направлении достаточно ограничена ", – объяснил Згурец.

Эксперт добавил, что большая часть российских сил сконцентрирована на Покровском и Кураховском направлениях. Там продолжаются наиболее интенсивные боевые действия, и собрана группировка численностью от 50 до 100 тысяч человек.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг продвигается на фронте с рекордными темпами.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-usi-operatsii-e-potentsiynimi-peredumovami-dlya-nastupu-na-slovyansk-i-kramatorsk-zgurets
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