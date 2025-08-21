Россияне сорвали маски и просто посмеялись над президентом США: о чем идет речь

Россияне фактически преждевременно дезавировали анонс Дональда Трампа о двустороннем саммите Путин-Зеленский и о трехсторонних переговорах с участием самого Трампа. Такое мнение высказал бывший дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.

"Что это значит на практике? Во-первых, поднимается авторитет президента США. Фактически Лавров дал понять всему миру, что никакой договоренности у Трампа с Путиным о саммитах с участием Украины и США не было и в помине. Проглотит ли эту таблетку Дональд Трамп? Вопрос далеко не риторический", – отметил эксперт.

Он продолжает, второй момент состоит в том, что Кремль окончательно срывает маски и подтверждает свою незаинтересованность в любых договоренностях, ограничивших свободу действий террористической русской армии. В третьих, путин дал заднюю. Скорее всего, партия ястребов вокруг него победила. Война должна продолжиться, любой ценой, — такова их позиция.

"Так что, как и до саммита на Аляске, кто угодно, сколько угодно может фантазировать на тему дипломатического трека завершения войны, развязанной россией, однако без военного поражения российской террористической армии, никаких перспектив установления мира нет", – констатировал Вадим Трюхан.

