Россияне сорвали маски и просто посмеялись над президентом США: о чем идет речь

Кравцев Сергей
Россияне фактически преждевременно дезавировали анонс Дональда Трампа о двустороннем саммите Путин-Зеленский и о трехсторонних переговорах с участием самого Трампа. Такое мнение высказал бывший дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.
Он продолжает, второй момент состоит в том, что Кремль окончательно срывает маски и подтверждает свою незаинтересованность в любых договоренностях, ограничивших свободу действий террористической русской армии. В третьих, путин дал заднюю. Скорее всего, партия ястребов вокруг него победила. Война должна продолжиться, любой ценой, — такова их позиция.
