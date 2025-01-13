Россияне сообщили об ударе Украины по газовой инфраструктуре «Турецкого потока»

11 января 2025 года неизвестные БПЛА самолетного типа нанесли удары по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в оккупационном Минобороны РФ, обвинив в этом Украину.

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Было отмечено, что атака осуществлялась с целью прекращения поставок газа в европейские страны.

В Минобороны РФ сообщили, что, конечно, все сбили.

Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения обломков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская". Очередными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено. Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", – пишут оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ВСУ атаковали с помощью более 7 тыс. дронов регионы РФ вне зоны так называемой "спецоперации" в 2024 году. Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на собственные расчеты.

Пик атак украинских БПЛА на регионы России вне зоны "спецоперации" в 2024 году пришелся на октябрь, когда средства ПВО якобы сбили 1128 беспилотников. Это следует из подсчетов того же ТАСС на основе данных оккупационного Минобороны России.

"Четверть атак украинских БПЛА самолетного типа на российские регионы вне зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область в 2024 году", – пишут пропагандисты.

За прошедшую неделю нового года более 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины "сорвано" за неделю над оккупированными Донецком и Макеевкой, сообщили пропагандистам ТАСС в УФСБ в так называемой "Донецкой Народной Республике".