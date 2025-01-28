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Россияне сообщили об оккупации населенного пункта в Харьковской области

Российские войска вероятно смогли зайти в Двуречную Харьковщину

сегодня, 11:57
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Недилько Ксения

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков с оккупацией населенного пункта Двуречная Харьковской области. Об этом сообщают в возведении оккупационного Минобороны РФ.

Россияне сообщили об оккупации населенного пункта в Харьковской области

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Добавлено: Как Суспильне Харьков рассказал руководитель обладминистрации Олег Синегубов, поселок Двуречная — зона активных боевых действий

"Это не первое заявление такое, оно уже шло в российских СМИ. Это — исключительно пропаганда, ничего с действительностью у нее нет. Да, на территории этого населенного пункта ведутся активные боевые действия. Говорить о том, что он захвачен — никаких оснований нет для этого", — отметил Олег Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что армии РФ удалось расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части Харьковской области. Целью захватчиков является город Купянск. Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Основной фокус России сосредоточен на поселке Двуречная, отмечают в отчете. В настоящее время на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои между украинскими и российскими войсками. Кроме того, боевые действия продолжаются за село Западное, расположенное в четырех километрах к западу от реки Оскол.

"Россия почти наверняка пытается оказывать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии поставки к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути поставки в город", — отмечают в британском Минобороны.

Что вблизи Купянска ситуация достаточно угрожающая, а россияне стремятся продвинуться на левый берег реки Оскол говорят и наши военные.

В течение суток происходит по меньшей мере 2-3 штурма, отмечает Олесь Маляревич, заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

На севере Харьковщины россияне пытаются штурмовать и ищут слабые места в обороне, но им не удается продвинуться, добавляет он.



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