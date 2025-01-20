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Россияне сообщили об оккупации двух населенных пунктов

Оккупанты, вероятно, захватили Шевченко и Новоегоровку

сегодня, 17:03
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Недилько Ксения

Российская армия, вероятно, захватила населенный пункт Шевченко в Донецкой области и Новоегоровка в Луганской области. Об этом сообщили в оккупационном Министерстве обороны РФ.

Россияне сообщили об оккупации двух населенных пунктов

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", – написали оккупанты, называя захват украинских территорий "освобождением".

Вероятно, речь идет о селе Шевченко близ Покровска Донецкой области, где 13 января сообщалось, что украинские войска восстанавливали положение.

Что касается Новоегоровки, то на карте DeepState это населенный пункт не определен как оккупированный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись вдоль российско-украинской международной границы к северо-востоку от Купянска на фоне продолжения наступательных операций на купянском направлении 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского военнослужащего о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополей (на южный восток от здания) является точным.

19 января российский военкор заявил, что оккупанты продвигаются юго-западнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашел доказательств этого утверждения. 18 и 19 января русские войска наступали северо-восточнее Купянска вдоль русско-украинской международной границы в районе Строевки, восточнее Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Песчаного.

Также захватчики 19 января продолжали наступательные действия на Боровском направлении, но подтвержденное продвижение не совершили.



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