Россияне сообщили о сдаче в плен бойцов расчета БПЛА одной из бригад

Информация о якобы сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

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Отмечается, что информацию российских источников опровергли в Региональном управлении сил территориальной обороны "Север" со ссылкой на информацию от 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ.

"Это очередная попытка российской пропаганды дискредитировать украинских защитников ", — отметили в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты пытаются прорвать границу на Харьковщине

В Сотницком Казачке Харьковской области, на границе Украины с РФ, оккупанты пытаются закрепиться. Об этом журналистам издания "Думка" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии".

Глава ОВА отмечает, что сначала враг заводил диверсионно-разведывательные группы, сейчас идет усиление для того, чтобы попытаться захватить какие-то территории. "Пока враг там уничтожается и отметить, что они что-то контролируют нельзя", – заявил Синегубов. Он также добавил, что на правом берегу Оскола на Купянщине также ведутся бои, Силы обороны Украины пытаются полностью вытеснить оккупантов с этого участка.

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Россияне стягивают новоконтрактников и подразделения с фронта на ротацию в Мариупольско — Бердянскую агломерацию. С конца прошлой недели все базы снова заполнены, а полигоны в Бабах-Тараме и в Новопетровке (рядом с Бердянском) в активной фазе тренировок. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

Он отмечает, что на местах оккупанты возобновили разговоры о подготовке наступления в Запорожской области без подробностей и деталей. При этом пока накопление или тотальное перемещение в Розовско-Пологовскую агломерацию Запорожской области не фиксируется. Здесь все перемещения Мариуполя в стандартном темпе для боевых действий.