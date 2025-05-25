Россияне сообщили о последствиях атаки на Украину: «Все цели поражены»

Сегодня ночью оккупанты совершили массированную ракетную и "шахедную" атаку по Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, а также ранены десятки человек. Попадания произошли по жилым домам, авто, гражданской инфраструктуре, а также промышленности. Однако оккупанты заявили, что били исключительно по "военным объектам". Такую ложь публикует в отчете Минобороны РФ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – написали во вражеском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что этой ночью было громко в Одесской, Сумской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Тернопольской и Запорожской области. Россия била ударными БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны. Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны. 139 — сбиты огневыми средствами поражения, 127 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.