Россияне сообщили, что захватили за неделю в Украине

В Минобороны РФ опубликовали недельный отчет, в котором сообщили, какие населенные пункты захватили в Украине за эти 7 дней, с 26 июля по 1 августа. Оккупацию украинских территорий враг называет "освобождением".

Россияне сообщили, что захватили через неделю в Украине

Так, по данным МО РФ, оккупированы населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка Донецкой области.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали-ред.) населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики (области — ред.), Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили (оккупировали — ред.) город Часов Яр Донецкой Народной Республики (области — ред.)", – заявили в Минобороны РФ, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию, а также другие украинские военные сообщали, что Часов Яр все еще контролируется Украиной, хотя ситуация там сложная.

Аналитики проекта DeepState сообщают , что враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Зеленом Гаю, близ Алексеевки и Андреевки-Клевцево.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин исправил Лукашенко, который сказал, что войска РФ "захватят" территорию Украины. Соответствующее заявление он сделал во время встречи на Валааме. "Огрызут, захватят и пойдут дальше", — заявил президент Беларуси, комментируя продвижение армии РФ. "Вернут", — исправил его Путин, после чего Лукашенко тоже использовал это слово. "Это наше", — добавил Путин.