Россияне сообщили, что перерезали трассу «Покровск-Днепр»

Одна из двух трасс, ведущих из Покровска в Днепр, перерезана ВС РФ. Об этом пропагандистскому изданию ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Речь идет о дороге через поселок Межевая.

Кроме того, по данным пропагандистов, бои начались в районе крупнейшего угольного предприятия Украины – шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области.

Там добавили, что на территорию главного вентиляционного ствола предприятия опрокинута группировка противника, там возведены оборонительные сооружения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Мариуполе возобновился переброс "живой силы" в направление Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.

"Предпочтительно с Новоазовского направления по два-три грузовика, откровенно с других участков фронта. Не с обучения или ротации – по внешнему виду именно перед участками фронта. Мариупольско-Бердянская агломерация – остатки предыдущих "шторм V" после подготовки перебрасывают в сторону Волновахи (Курахово -Покровск). На их место начали завозить новых контрактников – стандартная замена", – пишет Андрющенко.

По его данным, значительно усилилось движение топливозаправщиков и грузовиков, перевозящих топливо в сторону Бердянска. Фиксируется использование гражданских (по виду) автоцистерн с военными водителями.

По его словам, россияне производят смену личного состава набора декабря на личный состав января. С другой стороны, наблюдается определенное замедление в потенциальном накоплении резервов в Запорожье из-за нехватки личного состава и высокой интенсивности боевых действий в Донецкой области.