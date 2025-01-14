Россияне сообщили, что перерезали трассу «Покровск-Днепр»

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Недилько Ксения
Одна из двух трасс, ведущих из Покровска в Днепр, перерезана ВС РФ. Об этом пропагандистскому изданию ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Речь идет о дороге через поселок Межевая.
Кроме того, по данным пропагандистов, бои начались в районе крупнейшего угольного предприятия Украины – шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области.
Там добавили, что на территорию главного вентиляционного ствола предприятия опрокинута группировка противника, там возведены оборонительные сооружения.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Мариуполе возобновился переброс "живой силы" в направление Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.
"Предпочтительно с Новоазовского направления по два-три грузовика, откровенно с других участков фронта. Не с обучения или ротации – по внешнему виду именно перед участками фронта. Мариупольско-Бердянская агломерация – остатки предыдущих "шторм V" после подготовки перебрасывают в сторону Волновахи (Курахово -Покровск). На их место начали завозить новых контрактников – стандартная замена", – пишет Андрющенко.
По его данным, значительно усилилось движение топливозаправщиков и грузовиков, перевозящих топливо в сторону Бердянска. Фиксируется использование гражданских (по виду) автоцистерн с военными водителями.
По его словам, россияне производят смену личного состава набора декабря на личный состав января. С другой стороны, наблюдается определенное замедление в потенциальном накоплении резервов в Запорожье из-за нехватки личного состава и высокой интенсивности боевых действий в Донецкой области.
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