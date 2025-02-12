Россияне сообщают об усилении атак на одном из направлений: «ВСУ бессильны»

Оккупанты вдвое увеличили интенсивность ударов по Вооруженным силам Украины, дислоцированным у оккупированного Лисичанска Луганской области. Как сообщил прокремлевскому издании ТАСС военкор Андрей Марочко, в среднем силы РФ выполняют около 300 огневых задач на этом участке фронта.

Карта боевых действий Генштаба ВСУ на 11 февраля

"На Сватовско-Кременском участке за прошедшие сутки выполнено около 300 огневых задач. За последнее время ВС РФ значительно нарастили удары по вооруженным формированиям Украины на участке Сватово-Лисичанск. Увеличение поражения целей почти вдвое удалось добиться за счет наращивания использования ВКС [Воздушно-космических сил] и FPV-дронов. Самые ощутимые для противника изменения произошли в районе Новоегоровки, Невского и Белогоровки", — сказал Марочко.

Собеседник российского агентства отметил, что дислоцированные на данном участке фронта подразделения ВСУ испытывают "большой дефицит" средств противовоздушной обороны — они "практически бессильны против ударов с воздуха".

Отметим, что в Генштабе ВСУ такую информацию не комментируют, в сводке боевых действий говорится, что на Северском направлении наши защитники отбили 1 штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Мариуполе активизировались перемещения из Донецкого направления в сторону Розовки и в сторону Бердянска. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.