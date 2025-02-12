Россияне сообщают об усилении атак на одном из направлений: «ВСУ бессильны»

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Недилько Ксения
Оккупанты вдвое увеличили интенсивность ударов по Вооруженным силам Украины, дислоцированным у оккупированного Лисичанска Луганской области. Как сообщил прокремлевскому издании ТАСС военкор Андрей Марочко, в среднем силы РФ выполняют около 300 огневых задач на этом участке фронта.
Карта боевых действий Генштаба ВСУ на 11 февраля
Собеседник российского агентства отметил, что дислоцированные на данном участке фронта подразделения ВСУ испытывают "большой дефицит" средств противовоздушной обороны — они "практически бессильны против ударов с воздуха".
Отметим, что в Генштабе ВСУ такую информацию не комментируют, в сводке боевых действий говорится, что на Северском направлении наши защитники отбили 1 штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Мариуполе активизировались перемещения из Донецкого направления в сторону Розовки и в сторону Бердянска. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.
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