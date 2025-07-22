Россияне собрали около большого города 100 тысяч окупантов: где они хотят прорваться

Российские оккупационные войска сосредоточили более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет им активно давить на позиции украинской армии. Об этом сообщил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, ситуация вблизи Покровска остается тяжелой — от трети до половины всех боевых столкновений приходится именно на это направление фронта.

"Большое количество находящихся там военных дает возможность проводить чаще тактические ротации — когда подразделения отводятся не на место постоянной дислокации, а в нескольких километрах от линии фронта. Там они могут отдохнуть, привести себя в порядок и снова возвращаться к боевым действиям. Это происходит раз в 7-10 дней. Это позволяет россиянам почти постоянно использовать свежие силы", — отметил Гетьман.

Он добавил, что украинская армия также производит ротации, однако интервал между ними длиннее, что дает россиянам определенное преимущество.

Гетман напомнил, что армия Путина уже полтора года пытается взять Покровск хотя бы в тактическую обстановку, но им до сих пор не удалось реализовать эти планы.

"Все разговоры россиян о том, что они уже в скором времени возьмут Покровск — пока такого не происходит, хотя ситуация остается сложной. Вести там боевые действия очень тяжело, учитывая интенсивность боев. Посмотрим, думаю, что им это пока не удается и, возможно, не удастся", — отметил он.

По словам эксперта, сейчас российские войска продвигаются с севера и пытаются частично оцепить Покровск.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне меняют тактику на фронте — враг малыми группами оказывает давление на украинских защитников. оккупанты ставят себе задачу продвинуться как можно глубже в тыл, спрятаться где-нибудь и пробовать выжить, чтобы закрепиться для подхода новой группы, сообщают аналитики DeepState. Отмечают, что в большинстве случаях пехотинец или их небольшая группа, которой удается залезть в тыл позиций, остаются там навсегда. Операторы дронов или артиллерия пытаются сразу ликвидировать врага.

Отмечается, что реалии войны пока таковы, что оккупанты имеют постоянный успех в продвижении, используя преимущество в пехоте, которая готова сознательно умирать в штурмовых действиях в один конец.