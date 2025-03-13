Россияне снова убили военнопленных на Курщине

В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам в Курской области. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

На обнародованном видео видно по меньшей мере 5 предположительно убитых военнопленных. Мы еще раз видим циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ, отмечает Лубинец.





"Выполняя миссию Омбудсмана Украины, направил письма ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано. Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность. Если вы стали свидетелем или располагаете какой-либо информацией об указанном факте преступления против украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины за номером 0800 50 17 20 ", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный обозреватель Денис Попович заявил, что в целом в Курской области враг достиг успехов, и зона контроля ВСУ там кардинально уменьшилась. Главными факторами такого развития событий эксперт считает то, что враг имел кратно численное преимущество в личном составе, очень плотно использовал артиллерию и авиацию, плюс то, что ему удалось с помощью дронов перекрыть логистику.

"Есть два дальнейших сценария. Или мы сейчас находим в себе силы, командование имеет какие-то козыри в рукаве и может обернуть ситуацию в нашу пользу, то есть мы сможем пойти в контрнаступление. Второй и, на мой взгляд, именно так ситуация разворачивается, — мы оттуда будем отступать. Как будет действительно, покажут ближайшие дни, а возможно, и часы. Очевидно, завтра мы уже точно будем знать ответ на вопрос, какой будет сценарий", — отметил Денис Попович.