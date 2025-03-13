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Россияне снова убили военнопленных на Курщине

В Курской области оккупанты убили украинских пленных

13 марта 2025, 10:27
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Недилько Ксения

В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам в Курской области. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет портал "Комментарии".

Россияне снова убили военнопленных на Курщине

Иллюстративное фото

На обнародованном видео видно по меньшей мере 5 предположительно убитых военнопленных. Мы еще раз видим циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ, отмечает Лубинец.

Россияне снова убили военнопленных на Курщине - фото 2
Россияне снова убили военнопленных на Курщине - фото 3


"Выполняя миссию Омбудсмана Украины, направил письма ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.

Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность.

Если вы стали свидетелем или располагаете какой-либо информацией об указанном факте преступления против украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины за номером 0800 50 17 20 ", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный обозреватель Денис Попович заявил, что в целом в Курской области враг достиг успехов, и зона контроля ВСУ там кардинально уменьшилась. Главными факторами такого развития событий эксперт считает то, что враг имел кратно численное преимущество в личном составе, очень плотно использовал артиллерию и авиацию, плюс то, что ему удалось с помощью дронов перекрыть логистику.

"Есть два дальнейших сценария. Или мы сейчас находим в себе силы, командование имеет какие-то козыри в рукаве и может обернуть ситуацию в нашу пользу, то есть мы сможем пойти в контрнаступление. Второй и, на мой взгляд, именно так ситуация разворачивается, — мы оттуда будем отступать. Как будет действительно, покажут ближайшие дни, а возможно, и часы. Очевидно, завтра мы уже точно будем знать ответ на вопрос, какой будет сценарий", — отметил Денис Попович.



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