Россияне снова посреди белого дня прорвались в Купянск: но есть нюансы

Российская армия еще раз пыталась прорваться в Купянск, но их "героический штурм" завершился уничтожением техники и потерями пехоты. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Российский прорыв в Купянске остановлен: ВСУ разгромили технику и пехоту врага

“Русская армия действительно совершила попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехоты пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами. Сейчас враг на фронте в целом делает такие накаты, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраине, взорвать десант и закрепиться к подходу подкрепления. Наши воины отработали сегодня хорошо”, – отметил Коваленко.

Ситуацию подтвердил также военный эксперт Алексей Арестович, который отметил непреклонную оборону города. Попытка взорвать десант и закрепиться на подступах к Купянску обернулась для россиян очередным позорным поражением.

Три единицы техники и группа пехотинцев пытались прорваться через украинскую линию обороны днем среди бела дня. Выбрали то же направление, где уже потерпели поражение раньше.

Перед этим россияне Оскол форсировали в двух местах — тоже среди бела дня. Кто очень мощный и мощный, а главное — несгибаемый с нашей стороны организует там оборону”, — написал Арестович.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сотницком Казачке Харьковской области, на границе Украины с РФ, кафиры пытаются закрепиться. Об этом журналистам издания "Мысль" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, "Комментарии" писали, что вражеские войска взяли под огневой контроль трассу Курахово – Запорожье. В случае ее полного перерезания Силы обороны Украины могут быть вынуждены отступить из города, сообщил в эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович.