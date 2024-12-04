Россияне снова посреди белого дня прорвались в Купянск: но есть нюансы

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Черновалова Кристина
Российская армия еще раз пыталась прорваться в Купянск, но их "героический штурм" завершился уничтожением техники и потерями пехоты. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Российский прорыв в Купянске остановлен: ВСУ разгромили технику и пехоту врага
Ситуацию подтвердил также военный эксперт Алексей Арестович, который отметил непреклонную оборону города. Попытка взорвать десант и закрепиться на подступах к Купянску обернулась для россиян очередным позорным поражением.
Три единицы техники и группа пехотинцев пытались прорваться через украинскую линию обороны днем среди бела дня. Выбрали то же направление, где уже потерпели поражение раньше.
Ранее "Комментарии" писали, что в Сотницком Казачке Харьковской области, на границе Украины с РФ, кафиры пытаются закрепиться. Об этом журналистам издания "Мысль" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, "Комментарии" писали, что вражеские войска взяли под огневой контроль трассу Курахово – Запорожье. В случае ее полного перерезания Силы обороны Украины могут быть вынуждены отступить из города, сообщил в эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович.
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