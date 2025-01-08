Режим полной информационной тишины способствовал успешной наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области, обеспечив эффект неожиданности для российских кафиров, отметил в эфире Freedom экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он сообщил, что за три дня украинские военные прошли 20 километров, что существенно контрастирует с 15-месячным продвижением российских войск на Донбассе, преодолевших немногим более 40 километров.

Бои в Курской области

Эксперт отметил, что пять месяцев назад во время предварительного наступления на Курщину аналогичная операция была подготовлена в условиях строгой секретности. Российские войска не ожидали ни самой атаки, ни ее масштаба, что позволило украинским защитникам захватить инициативу. Как отметил Дикий, тогда эффект неожиданности был очень сильным.

По его словам, даже спустя пять месяцев украинские военные смогли снова повторить эффект внезапности, что демонстрирует высокий уровень стратегического планирования.

Дикий подчеркнул, что нынешнее наступление ВСУ стало ударом в новом направлении, до этого не задействованном. Украинские силы продвинулись более чем на 20 километров в направлении Суджи, тогда как российские войска за предыдущий год достигли аналогичного результата всего за 15 месяцев на Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что особенность этой операции состоит в высокоманевренной тактике, отличающейся от окопной войны на других участках фронта. Лесистая местность Курщины способствует такому формату боевых действий, что позволяет украинским защитникам использовать качество и профессионализм против численного превосходства противника.

"Когда последние четыре месяца ВСУ в Курской области вели очень мобильные, маневренные, но оборонительные бои, там 10 000 украинских защитников и защитниц сдерживали 60 000 россиян плюс 12 000 северокорейцев. То есть, 10 000 наших связывали 72 000 единиц личного состава врага. В условиях окопной войны такой формат практически невозможен. А вот там удается", — подытожил Дикий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , куда продвигаются Силы обороны на Курщине.



