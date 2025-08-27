В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары получили объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности на Сумщине, Полтавщине, Донбассе, Черниговщине, Харьковщине, Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Россияне снова атакуют энергетику накануне зимы, чтобы устроить блекауты

Идет оценка причиненного ущерба. На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы. Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.

Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

"Расходим российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины в преддверии отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", – отметили в Минэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска уже несколько дней совершают удары по городу Сумам и общинам Сумской области. Основные цели ударов – критическая инфраструктура. Военные уверены, что все делается, чтобы терроризировать мирное население.