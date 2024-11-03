Россияне снизили активность авиации в одном из направлений: в чем причина



















Непогода заставила Россию снизить активность тактической авиации и беспилотников в Черноморском регионе. Несмотря на уменьшение интенсивности полетов, патрулирование и разведывательные операции со стороны РФ продолжаются. Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Мы — Украина". По его словам, на сегодняшний день погодные условия являются основным препятствием для воздушной деятельности российских сил в регионе. Плетенчук также отметил, что российские беспилотники в большинстве своем выполняют разведывательные функции, хотя некоторые из них могут нести боевую нагрузку.

авиация РФ. Фото из открытых источников

Относительно авиации ситуация остается неизменной, сейчас помехой фактически стоят только погодные условия. Несколько снизилась активность и работы беспилотных систем, которые они используют в первую очередь как разведчики, хотя там есть такие модели, которые могут нести даже какую-то нагрузку "полезную", как ее называют. Тактическая авиация в воздухе присутствует патрульная, разведывательная и все мероприятия они проводят хоть и в меньшем объеме, но опять же это только из-за погодных условий, – отметил представитель ВМС.





Напомним, враг завел в пункты базирования почти все корабли в Черном море. Впрочем, флот РФ находится в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет. Следует помнить, что ситуация может измениться всего за несколько часов. Именно столько времени нужно оккупантам, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель. Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях сообщают военно-морские силы ВС Украины.

Также "Комментарии” писали, что украинские военные с первого дня войны наносят удары по российским кораблям. Конечно в памяти у людей остается флагман "Москва", который символически пошел ко дну. В общем, уже было уничтожено 13 российских кораблей и "ранены" еще 22. Военные обнародовали карту, где именно россияне получили попадание.