Россияне сменили тактику: почему им удается продвижение на фронте

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что россияне совершают "ползучее наступление", во время которого проводят штурмы малыми группами и уничтожают все здания в населенных пунктах, которые собираются оккупировать.

Владислав Волошин. Фото из открытых источников

Владислав Волошин в эфире "Эспрессо" рассказал, что россияне сменили тактику на фронте и не осуществляют массированных или стратегических наступлений.

"Он проводит штурмы малыми группами пехоты и постепенно двигается. Он уничтожает позицию за позицией, когда там не осталось ни одного уцелевшего здания, ни одного уцелевшего укрытия, ни одной уцелевшей даже ямы, где можно спрятаться и держать оборону", — говорит Волошин.

По совам военного, из-за тотального уничтожения мест укрытий или обороны украинские силы вынуждены постепенно отступать с позиций.

"И тогда нашим бойцам приходится отходить когда во фланг, когда вглубь обороны на 100, на 200 метров. И такое ползучее наступление — именно сейчас это основная из тактик здесь на юге врага", — объясняет представитель Сил обороны Юга и отмечает, что такая тактика уменьшает потери противника.

Другой проблемой Волошин называет КАБы. По словам военного, с авиабомбами нужно бороться еще на земле, а не тогда, когда они очутились в воздухе. Несмотря на многомесячную тактику россиян, Волошин отмечает, что у противника "по минимуму" успехов на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный назвал три ключевых условия для возобновления наступления Украины на фронте.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл детали разговора со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. По словам президента, были обсуждены вопросы поставок оружия и санкции против России.