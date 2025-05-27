Россияне скоро будут визжать от страха: как коренным образом изменится их «СВО»

США, Великобритания, Франция и Германия впервые предоставили Украине полную свободу действий в использовании западного дальнобойного вооружения против военных объектов на территории Российской Федерации. Как считает президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, этот шаг стал принципиальным сдвигом в подходе союзников и открывает новый этап в войне.

Россияне

Как отметил эксперт, теперь России есть чего бояться на самом деле. Он добавил, что ранее Украина должна согласовывать удары по территории РФ с западными партнерами, в частности уточнять цели и отчитываться о применении конкретных систем вооружения. Теперь, говорит эксперт, этого не нужно — Украина имеет полную оперативную свободу в выборе целей, в том числе в глубине России.

"Мы не должны будем согласовывать цели, отчитываться перед нашими партнерами, почему мы решили уничтожить ту или иную [военную] цель [на территории РФ]. Теперь "СВО" будет стучать в окна россиян. Теперь они будут сильно удивлены, когда начнут вылетать окна, двери, возможно, будут крыши сносить от вторичного фактора применения оружия, когда мы будем уничтожать военные объекты или объекты двойного назначения, которые используются, в частности, вооруженными силами Российской Федерации", — рассказал Геннадий Хазан.

Он также прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, публично поддержавшего снятие ограничений. По словам Хазана, больше нет никаких оправданий для промедления в поставках Украине дальнобойного оружия.

"О том, предоставят ли Украине дальнобойное оружие, в каком количестве, какого типа — я думаю, что представители вооруженных сил РФ узнают из утренних или ночных сводок. Когда будут поражены первые объекты, они начнут анализировать и понимать, какими именно системами вооружения эти объекты были поражены. Мы сейчас не должны разглашать эту информацию”, — подчеркнул Хазан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где РФ имеет успехи на фронте.



