Россияне скоро будут визжать от страха: как коренным образом изменится их «СВО»

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Ткачик Олеся
США, Великобритания, Франция и Германия впервые предоставили Украине полную свободу действий в использовании западного дальнобойного вооружения против военных объектов на территории Российской Федерации. Как считает президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, этот шаг стал принципиальным сдвигом в подходе союзников и открывает новый этап в войне.
Россияне
Как отметил эксперт, теперь России есть чего бояться на самом деле. Он добавил, что ранее Украина должна согласовывать удары по территории РФ с западными партнерами, в частности уточнять цели и отчитываться о применении конкретных систем вооружения. Теперь, говорит эксперт, этого не нужно — Украина имеет полную оперативную свободу в выборе целей, в том числе в глубине России.
Он также прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, публично поддержавшего снятие ограничений. По словам Хазана, больше нет никаких оправданий для промедления в поставках Украине дальнобойного оружия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где РФ имеет успехи на фронте.
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