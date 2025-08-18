Россияне штурмуют Запорожье с флагом США (ВИДЕО)

Россияне уже признали США союзником и штурмуют Малую Токмачку на Запорожье на БТР M113 с флагами РФ и США. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, опубликовавший соответствующее видео.

Россияне идут в штурм под флагом США

"Так выглядит логический финал всего абсурда Трампа. И все это на официальном канале официальной пропаганды от Russia Today . Нет слов" , – отмечает Андрющенко.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал это видео, отметив, что фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина о необходимости долговременного мира вместо прекращения войны стало очередной попыткой ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа и продолжить боевые действия против Украины.

Алексей Гончаренко в эфире Sky News прокомментировал недавнюю встречу Трампа и Путина на Аляске, в частности, предложения Москвы по окончательному мирному соглашению.

"Предлагая долговременный мир — путин пытается продолжать войну и сбить всех с пути прекращения огня. Дело в том, что прекращение огня легче достичь, а предлагая этот якобы мир, путин подразумевает одно — продолжение военных действий, пока будут вестись переговоры", — объясняет Гончаренко.

По словам народного депутата, во время встречи между Трампом и Зеленским, которая состоится 18 августа, следует отметить первоочередную потребность прекращения огня, а дальше обсуждать возможное мирное соглашение.