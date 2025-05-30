Россияне штурмуют в сторону границы с Днепропетровщиной: что известно

По всей линии направления Днепропетровской границы враг ежедневно насыщает свои подразделения резервами и ведет непрерывную штурмовую работу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного Сил обороны Украины Станислава Бунятова.

Иллюстративное фото

"В большинстве случаев пытаются делать проколы в линии обороны, после чего расширяют их. С южного фланга активно пытаются зайти в Комар и Алексеевку. Фронт двигается от села к селу, поскольку оборонные линии в лесополосах здесь отсутствуют", – отмечает военный.

По его словам, необходимо сделать неприступную для врага линию обороны, что вполне реально.

"Все проще и дешевле, чем кажется. • Противотанковый ров с егозой внутри. • Поле затянуто егозой с интервалом 10 м между каждой полосой. • В лесополосах накопаны пехотные окопы-"кишки" с блиндажами, возводимыми без выкорчевывания деревьев под корень, вручную или небольшими тракторами. • "Кишки" в лесополосах на вытяжке со спецблиндажами, предназначенными для экипажей БПЛА", – отмечает Бунятов.

Рабочую силу, чтобы копать в тылу "кишки", военный предлагает брать среди тех, кто боится воевать.

"Пусть копают те, кто боится воевать, те, кого грузят в "бусы" ТЦК, те, кто убегает в СЗЧ, те, у кого "25" детей и их нельзя призвать на службу, те, у кого плоскостопие и другая байда, и те, кто сидит в тюрьмах, проедая наш бюджет. Вариантов масса", – заметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты делают засады оптоволоконных дронов прямо с обочины дороги или с травы, то есть угрозу невозможно отслеживать с неба. Этот способ атаки не нов у россиян, однако с популяризацией оптики стал еще более актуальным и его применяют сейчас на всех направлениях.