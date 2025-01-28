"Россияне сами нас этому научили": эксперт прокомментировал удары Украины по нефтяным объектам РФ

Несмотря на то, что это может показаться странным, но именно российские действия научили Украину наносить удары по нефтеперерабатывающим объектам РФ. Такое мнение в эфире Radio NV высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

Удары по росийских объектах. Фото: из открытых источников

"Россия показала нам, что удары по энергетической инфраструктуре не всегда эффективны, учитывая наши возможности. Зато нефтеперерабатывающие заводы очень уязвимы и трудно их защитить. Поэтому их систематическое уничтожение сильно влияет на врага", — отметил эксперт.

Относительно удара по Рязанскому НПЗ, Грабский подчеркнул, что этот регион находится близко к Московской области и важен для поставок нефтепродуктов.

"Рязанская область обеспечивает топливо для Орловской, Липецкой и Тамбовской областей, расположенных возле зоны боевых действий. Таким образом, мы можем значительно ослабить поставки российской армии, которая воюет на украинской земле. Мы будем продолжать такие удары и расширять их географию", — добавил. Грабский.

В частности, Силы обороны Украины недавно поразили один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Рязанской области. Завод способен перерабатывать до 17 миллионов тонн нефтепродуктов в год. После второго удара ВСУ по этому объекту Россия остановила работу завода из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов, как сообщает Reuters.

Военный эксперт Иван Киричевский считает, что удары по таким стратегическим объектам чрезвычайно эффективны, поскольку около половины всех украинских БПЛА достигают своих целей.

Портал "Комментарии" уже писал, что у России есть достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, опасно.