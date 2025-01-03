Россияне сами ломают технику, чтобы не идти в штурмы: на каком направлении ситуация критическая

Агенты "АТЭШ" сообщают, что у н. п. Лазурное, в Херсонской области российские оккупанты жалуются на резкое увеличение количества поломок техники, прибывающей на ремонтную базу. Рашисты подозревают, что растущее количество поломок водных средств (лодок и гидроскутеров) связано с преднамеренным саботажем со стороны самих российских военнослужащих.

Иллюстративное фото

Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением "АТЕШ".

В результате лодки часто возвращаются на ремонт, срывающий планы российской военной команды по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что в Харьковской области строят фортификационные сооружения и ведут подготовку круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений , это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – объяснил он.

Синегубов не раскрыл деталей по поводу того, на каком этапе сейчас эти работы. Впрочем, говорит он, администрация выполняет возложенные на нее задачи. "Однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу только так, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными", — констатировал Олег Синегубов.